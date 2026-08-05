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229 पंचायतों के मुख्यालय तय, परिसीमन का पहला चरण पूरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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सभी पंचायत मुख्यालयों के मुख्य भवनों का सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड गी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने अपने

229 पंचायतों के मुख्यालय तय, परिसीमन का पहला चरण पूरा

सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत परिसीमन प्रक्रिया के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने जिले की सभी 229 पंचायतों में पंचायत मुख्यालय स्थित मुख्य भवनों का निर्धारण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इस संबंध में तैयार रिपोर्ट भी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। अब आयोग व विभाग से आगे की गाइडलाइन मिलने के बाद परिसीमन प्रक्रिया के अगले चरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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