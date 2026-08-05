229 पंचायतों के मुख्यालय तय, परिसीमन का पहला चरण पूरा
सभी पंचायत मुख्यालयों के मुख्य भवनों का सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड गी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने अपने
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत परिसीमन प्रक्रिया के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने जिले की सभी 229 पंचायतों में पंचायत मुख्यालय स्थित मुख्य भवनों का निर्धारण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इस संबंध में तैयार रिपोर्ट भी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। अब आयोग व विभाग से आगे की गाइडलाइन मिलने के बाद परिसीमन प्रक्रिया के अगले चरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें