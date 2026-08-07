भिकियासैंण में आयोजित हुआ पंच सम्मेलन
सीएस सनवाल, भिकियासैंण में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत एक पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा की और तय मजदूरी दर को 300 से बढ़ाकर 600 करने तथा दुर्गम क्षेत्रों में ऑनलाइन उपस्थिति से छूट की मांग की।
सीएस सनवाल , भिकियासैंण। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत पंच सम्मेलन हुआ। पंचायत जन प्रतिनिधियों को योजना के क्रियान्वयन के बारे में बताया। प्रधानों ने तय मजदूरी दर 300 से बढ़ाकर 600 करने व दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए ऑनलाइन उपस्थिति से छूट की मांग की। यहां बीडीओ सतीश चन्द्र पाण्डे, शुभम शर्मा, दिनेश राणा, सत्येन्द्र सिंह, देवकी देवी, हेमा, चंदन सिंह, कविता देवी, दीपक सिंह, पूरन राम आदि थे।
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