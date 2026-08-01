Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आठ सूत्री मांगों को लेकर पांच अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पंचायत सहायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की। पंचायत सहायकों ने सरकार से सम्मानजनक मानदेय, स्वास्थ्य बीमा, और अन्य मांगों पर बातचीत की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन तेज करेंगे।

आठ सूत्री मांगों को लेकर पांच अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पंचायत सहायक

लावालौंग, प्रतिनिधि। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की है। संघ के अनुसार राज्यभर के पंचायत सहायक मोराबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा से जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार पाठक ने बताया कि पंचायत सहायकों ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभुकों के डाटाबेस निर्माण, जनजागरूकता अभियान, ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक सहयोग तथा विकास योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में मिलने वाली 2500 रूपए की प्रोत्साहन राशि से परिवार का भरण-पोषण करना संभव नहीं है।

ये भी पढ़ें:होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपाल

पंचायत सहायकों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लगातार जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। संघ ने मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कराने, सम्मानजनक मानदेय लागू करने, प्रत्येक वर्ष ग्रामसभा से अनुमोदन की अनिवार्यता समाप्त करने, पंचायत सचिव के पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने, मृत पंचायत सहायकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों के पंचायत सहायकों का समायोजन, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा तथा पंचायत सहायकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल गठित करने सहित आठ सूत्री मांगें रखी हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: पांच अगस्त से लेखपाल संघ ने बहिष्कार का किया ऐलान
ये भी पढ़ें:अतिरिक्त हल्के के बहिष्कार की दी चेतावनी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।