आठ सूत्री मांगों को लेकर पांच अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पंचायत सहायक

लावालौंग, प्रतिनिधि। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की है। संघ के अनुसार राज्यभर के पंचायत सहायक मोराबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा से जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार पाठक ने बताया कि पंचायत सहायकों ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभुकों के डाटाबेस निर्माण, जनजागरूकता अभियान, ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक सहयोग तथा विकास योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में मिलने वाली 2500 रूपए की प्रोत्साहन राशि से परिवार का भरण-पोषण करना संभव नहीं है।

पंचायत सहायकों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लगातार जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। संघ ने मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कराने, सम्मानजनक मानदेय लागू करने, प्रत्येक वर्ष ग्रामसभा से अनुमोदन की अनिवार्यता समाप्त करने, पंचायत सचिव के पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने, मृत पंचायत सहायकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों के पंचायत सहायकों का समायोजन, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा तथा पंचायत सहायकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल गठित करने सहित आठ सूत्री मांगें रखी हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा।