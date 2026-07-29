सीएमओ को भेंट की पुस्तक
पालियम इंडिया के राजेंद्र दत्त बिजलवान ने सीएमओ से मिलकर डॉ. एमआर राजगोपाल की पुस्तक भेंट की। यह संस्था कैंसर और गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को पेलिएटिव देखभाल उपलब्ध कराती है। बीमारियों के विस्तार के लिए प्रशिक्षण और सेवाओं के विकास का प्रस्ताव रखा गया है। सीएमओ ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर दिया।
पालियम इंडिया के क्षेत्रीय समन्वयक राजेंद्र दत्त बिजलवान ने सीएमओ से मुलाकात कर और उन्हें प्रसिद्ध पेलिएटिव केयर विशेषज्ञ डॉ. एमआर राजगोपाल द्वारा लिखित पुस्तक वाक विथ वेरी, लाइफ चेलेंजिंग लेसन्स हेल्थ केयर भेंट की। पालियम इंडिया देशभर में कैंसर, गंभीर एवं असाध्य रोगों से पीड़ित तथा जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण पेलिएटिव देखभाल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। राजेंद्र दत्त बिजलवान ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण, क्षमता विकास तथा रामपुर जिले में पेलिएटिव केयर सेवाओं के विस्तार का प्रस्ताव रखा। सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए गंभीर रोगियों के लिए संवेदनशील, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया।
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