Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीएमओ को भेंट की पुस्तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

पालियम इंडिया के राजेंद्र दत्त बिजलवान ने सीएमओ से मिलकर डॉ. एमआर राजगोपाल की पुस्तक भेंट की। यह संस्था कैंसर और गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को पेलिएटिव देखभाल उपलब्ध कराती है। बीमारियों के विस्तार के लिए प्रशिक्षण और सेवाओं के विकास का प्रस्ताव रखा गया है। सीएमओ ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर दिया।

सीएमओ को भेंट की पुस्तक

पालियम इंडिया के क्षेत्रीय समन्वयक राजेंद्र दत्त बिजलवान ने सीएमओ से मुलाकात कर और उन्हें प्रसिद्ध पेलिएटिव केयर विशेषज्ञ डॉ. एमआर राजगोपाल द्वारा लिखित पुस्तक वाक विथ वेरी, लाइफ चेलेंजिंग लेसन्स हेल्थ केयर भेंट की। पालियम इंडिया देशभर में कैंसर, गंभीर एवं असाध्य रोगों से पीड़ित तथा जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण पेलिएटिव देखभाल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। राजेंद्र दत्त बिजलवान ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण, क्षमता विकास तथा रामपुर जिले में पेलिएटिव केयर सेवाओं के विस्तार का प्रस्ताव रखा। सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए गंभीर रोगियों के लिए संवेदनशील, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।