150 ग्राम ब्राउन शुगर संग दो तस्कर गिरफ्तार

पलियाकलां। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने मुंजहा हवाई पट्टी रोड स्थित पुल के पास घेराबंदी करते हुए दो शातिर स्मैक तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये कीमत की कुल 150 ग्राम ब्राउन शुगर तथा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक टोयोटा इटिओस कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में से पहले आरोपी अरसल निवासी मोहल्ला माहीगिरान प्रथम के पास से 100 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है।

वहीं, दूसरे आरोपी विक्की साफी निवासी थारूपुरवा पलिया व मूल निवासी: बिहार के कब्जे से 50 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। पुलिस ने दोनों के पास से तस्करी में प्रयुक्त सफेद रंग की कार को भी जब्त कर लिया है। यह पूरी कार्रवाई कोतवाली पलिया प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के नेतृत्व में अंजाम दी गई। स्थानीय सूत्रों और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के नेतृत्व में पलिया पुलिस ड्रग माफियाओं के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बीते महज एक माह के दौरान पुलिस ने करीब 10 नामचीन स्मैक तस्करों को भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ सलाखों के पीछे भेजा है। तस्करों को दबोचने वाली पुलिस टीम में एसआई अरविंद मौर्या, मुख्य आरक्षी जय प्रकाश, कांस्टेबल उपेंद्र कुमार, मोहित कुमार और रविकांत मुख्य रूप से शामिल रहे।