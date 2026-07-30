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सिक्योरिटी गार्ड हत्याकांड मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू पुलिस ने जेएमपी कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड विनोद पांडेय की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में अनुभूति सिंह, चंदन कमलापुरी और गोल्डन यादव शामिल हैं। हत्या की योजना विवाद के बाद बनाई गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल और स्कूटी बरामद की।

सिक्योरिटी गार्ड हत्याकांड मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित जेएमपी कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड विनोद पांडेय की गोली मारकर हत्या मामले का पलामू पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एवं वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र के बेलवाटिकर पंप कॉलोनी निवासी अनुभूति सिंह उर्फ उड़ी, चैनपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक के समीप निवासी चंदन कुमार उर्फ चंदन कमलापुरी तथा लातेहार जिले के बारेसाढ़ निवासी गोल्डन यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त टीवीएस जुपिटर स्कूटी बरामद की है。

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पुलिस जांच

पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बुधवार को प्रेसवार्ता में बताया कि 15 जुलाई को जेएमपी कॉम्प्लेक्स में आयोजित जन्मदिन समारोह के दौरान मैनेजर सोनू सिंह और कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच विवाद हुआ था। डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद में विष्णु राम के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें वह घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही सोनू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसपी ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जन्मदिन समारोह विष्णु राम की बहन का था। विवाद के दौरान सिक्योरिटी गार्ड विनोद पांडेय ने कथित रूप से गाली-गलौज किए जाने से आरोपी नाराज थे और उन्होंने बदला लेने की योजना बनाई। योजना के तहत चंदन कुमार ने विनोद पांडेय पर गोली चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। चंदन कुमार विष्णु राम का चालक भी है।

आगे की कानूनी कार्रवाई

शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त देशी पिस्तौल अनुभूति सिंह ने चंदन कुमार को उपलब्ध कराई थी। पुलिस के अनुसार चंदन कुमार के विरुद्ध पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चैनपुर थाना के चार मामले तथा आर्म्स एक्ट के कई मामले शामिल हैं। छापेमारी अभियान में शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार, सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

सामान्य प्रश्न

इस मामले में कब गिरफ्तारी की गई?
गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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