प्रभारी प्राचार्यो की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश
पलामू जिले के शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार ने निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को प्रभारी प्राचार्यों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले की कार्यप्रणाली में कठिनाइयाँ आ रही थीं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि अद्यतन विवरणी पत्र तीन दिनों में निर्गत किया जाए।
मेदिनीनगर। पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार ने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्रभारी प्राचार्यो की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पलामू जिला अंतर्गत सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राधिकृत प्रभारी प्रधानाध्यापक की सूची अद्यतन नहीं होने के कारण कार्यालय संबंधित प्रतिवेदन में कठिनाई उत्पन्न होती है। उन्होंने जिला कार्यालय से जारी विहत प्रपत्र में माध्यमिक एवं उच्च्तर माध्यमिक विद्यालयों के प्राधिकृत प्रभारी प्राचार्यो का अद्यतन विवरणी पत्र निर्गत के तीन दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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