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पाल कॉलेज की छात्राओं की टीम ‘नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी के पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने 'नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज' के नॉर्थ जोन राउंड में शानदार प्रदर्शन किया है और ग्रैंड फिनाले में प्रवेश किया है। टीम में नेहा बनकोटी और दीक्षा खर्कवाल शामिल हैं। मार्गदर्शक गिरीश पलड़िया हैं। यह क्विज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी।

पाल कॉलेज की छात्राओं की टीम ‘नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंची
पाल कॉलेज की छात्राओं की टीम ‘नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंची

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की टीम ने नई दिल्ली में आयोजित ‘नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज’ के नॉर्थ जोन राउंड में शानदार प्रदर्शन कर ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर लिया है। टीम में बीबीए पंचम सेमेस्टर की छात्रा नेहा बनकोटी और बीबीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा दीक्षा खर्कवाल शामिल रहीं। छात्राओं का मार्गदर्शक बीबीए विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सेबी स्मार्ट ट्रेनर गिरीश पलड़िया ने किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) की ओर से आयोजित इस क्विज में उत्तर भारत के संस्थानों की शीर्ष 60 टीमों को पछाड़ते हुए पाल कॉलेज ने टॉप-12 में जगह बनाई।

कॉलेज की टीम नवंबर 2026 में मुंबई में होने वाले ‘ग्रैंड फिनाले’ (नेशनल राउंड) में प्रतिभाग करेगी। चेयरमैन नारायण पाल, सचिव कामिनी पाल, प्रबंध निदेशक निर्भय पाल, सीईओ अतुल पाल ने छात्राओं को बधाई दी।

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