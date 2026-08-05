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टीवीएस ब्रेक्स इंडिया में पाकुड़ पॉलिटेक्निक के 17 छात्रों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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पाकुड़ पॉलिटेक्निक के छात्रों ने कैंपस प्लेसमेंट में सफलता प्राप्त की है। 2023-26 सत्र के 17 छात्रों का चयन टीवीएस ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड में हुआ है, जहां उन्हें 2.42 लाख रुपये का प्रारंभिक वार्षिक वेतन मिलेगा। प्राचार्या डॉ. सुषमा यादव ने छात्रों को बधाई दी और नया जीवन शुरू करने का संदेश दिया।

टीवीएस ब्रेक्स इंडिया में पाकुड़ पॉलिटेक्निक के 17 छात्रों का चयन

पाकुड़, प्रतिनिधि। पाकुड़ पॉलिटेक्निक के छात्रों ने एक बार फिर कैंपस प्लेसमेंट में शानदार सफलता हासिल की है।

कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी

संस्थान में आयोजित ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में सत्र 2023-26 के 17 छात्रों का चयन देश की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट निर्माता कंपनी टीवीएस ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड में हुआ है। चयनित छात्रों को कंपनी की ओर से 02.42 लाख रुपये का प्रारंभिक वार्षिक वेतन पैकेज मिलेगा। मैकेनिकल शाखा से अंकित कुमार शो, अंशु कुमार शो, सौमित्रा पान, एमडी नुरुल, एमडी तस्सम, एमडी दस्तगीर, दीप भगत, दीपक कुमार यादव, सुजान कुमार साहा, सौरभ कुमार नाग, शुभम कुमार, रविशंकर साहा एवं प्रतीक कुमार राउत का चयन हुआ है। वहीं इलेक्ट्रिकल शाखा से देव कुमार सिंह, अलामीन एसके, नितिन कुमार तथा राम कुमार वर्मा को कंपनी में रोजगार का अवसर मिला है।

छात्रों का सम्मान

चयनित छात्रों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की प्राचार्या डॉ. सुषमा यादव ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने चयनित छात्रों को ऑफर लेटर भी प्रदान किए। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट पदाधिकारी विवेक कुमार महतो ने छात्रों को व्यावसायिक जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके सफल भविष्य की कामना की।

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

पाकुड़ पॉलिटेक्निक में कितने छात्रों का चयन हुआ है?
पाकुड़ पॉलिटेक्निक में सत्र 2023-26 के 17 छात्रों का चयन हुआ है।
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