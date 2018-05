जम्मू-कश्मीरः 10 दिनों से LoC पर पाक की गोलीबारी जारी, अब उरी सेक्टर में भी दागा मोर्टार

सीमा रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग जारी है। देर रात भी पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में सीजफायर तोड़ा और मोर्टार दागे। बारामूला जिले में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। पाकिस्तानी रेंजरों ने पहले ही जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय गांवों और सीमा चौकियों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि इससे पहले भी जम्मू जिले के आरएस पुरा, अरनिया, बिस्नाह और रामगढ़ और सांबा सेक्टरों पर मंगलवार रात को गोलीबारी की गई थी।

#Pakistani troops again resorted to unprovoked firing along the Line of Control in #JammuandKashmir. The Pakistani force violated the ceasefire in the Kamal Koot area of #Uri sector in #Baramulla district.



