पाकिस्तानी नागरिक सबा फरहत की आज हो सकती है रिहाई

कांवड़ यात्रा पूरी होते ही पाकिस्तानी मूल की सबा फरहत के जमानतियों की सत्यापन प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगी। सबा के अधिवक्ता का कहना है कि जल्द ही रिहाई हो सकती है। सबा फरहत को 16 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और इसके बाद से वह जेल में है। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत दी गई है और 50-50 के जमानती लगाने के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। कोठी अतानस निवासी रुकसाना ने जली कोठी निवासी सबा फरहत पत्नी फरहत मसूद के खिलाफ एक शिकायत दी थी।

बताया था कि सबा फरहत पाकिस्तानी मूल की महिला है और इनका निकाह नादिर अली बिल्डिंग निवासी फरहत मसूद के साथ हुआ था। इन्हें तीन बच्चे भी है। आरोप लगाया था कि सबा ने फर्जीवाड़ा करके वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए थे। आरोप था कि वर्ष 1993 में पाकिस्तान में जन्मी बेटी ऐमन फरहत अपनी मां के पासपोर्ट के आधार पर भारत आई और मेरठ के एक स्कूल में पढ़ाई की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एमन का जन्म प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से बनवाया गया। देहली गेट थाने में 14 फरवरी को सबा, उनके पति और बेटी पर मुकदमा दर्ज किया था और 16 फरवरी को पुलिस ने सबा की गिरफ्तारी की थी। इस दौरान पुलिस ने एमन को क्लीन चिट देते हुए उनका नाम मुकदमे में हटा दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने मुकदमे में विदेशी अधिनियम की धारा 14-ख भी जोड़ दी। निचली अदालत से जमानत हुई खारिज होने पर बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने तमाम साक्ष्य देखने और दलीलों के बाद सबा फरहत की जमानत का आदेश दिया था।