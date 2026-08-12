पाकिस्तानी नागरिक सबा फरहत की आज हो सकती है रिहाई
कांवड़ यात्रा के खत्म होते ही पाकिस्तानी मूल की सबा फरहत के जमानतियों की सत्यापन प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। सबा को 16 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा होने का आदेश दिया है। सबा पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप था और जांच के बाद उन्हें जमानत मिलने की संभावना है।
कांवड़ यात्रा पूरी होते ही पाकिस्तानी मूल की सबा फरहत के जमानतियों की सत्यापन प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगी। सबा के अधिवक्ता का कहना है कि जल्द ही रिहाई हो सकती है। सबा फरहत को 16 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और इसके बाद से वह जेल में है। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत दी गई है और 50-50 के जमानती लगाने के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। कोठी अतानस निवासी रुकसाना ने जली कोठी निवासी सबा फरहत पत्नी फरहत मसूद के खिलाफ एक शिकायत दी थी।
बताया था कि सबा फरहत पाकिस्तानी मूल की महिला है और इनका निकाह नादिर अली बिल्डिंग निवासी फरहत मसूद के साथ हुआ था। इन्हें तीन बच्चे भी है। आरोप लगाया था कि सबा ने फर्जीवाड़ा करके वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए थे। आरोप था कि वर्ष 1993 में पाकिस्तान में जन्मी बेटी ऐमन फरहत अपनी मां के पासपोर्ट के आधार पर भारत आई और मेरठ के एक स्कूल में पढ़ाई की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एमन का जन्म प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से बनवाया गया। देहली गेट थाने में 14 फरवरी को सबा, उनके पति और बेटी पर मुकदमा दर्ज किया था और 16 फरवरी को पुलिस ने सबा की गिरफ्तारी की थी। इस दौरान पुलिस ने एमन को क्लीन चिट देते हुए उनका नाम मुकदमे में हटा दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने मुकदमे में विदेशी अधिनियम की धारा 14-ख भी जोड़ दी। निचली अदालत से जमानत हुई खारिज होने पर बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने तमाम साक्ष्य देखने और दलीलों के बाद सबा फरहत की जमानत का आदेश दिया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें