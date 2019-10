गौतम गंभीर की मदद से अब भारत में इलाज करा सकेगी पाकिस्तानी बच्ची

पूर्व क्रिकेटर एवं भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने हृदय रोग से ग्रसित सात वर्षीय एक पाकिस्तानी बच्ची को भारत में इलाज कराने के लिए वीजा दिलाने में मदद की है। उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मदद का अनुरोध किया था। विदेशमंत्री एस जयशंकर ने जवाबी पत्र में गौतम गंभीर से कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को उमैयमा अली एवं उसके अभिभावकों को जरूरी वीजा देने का निर्देश दिया है। गंभीर ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा कि उन्हें लड़की की बीमारी की जानकारी फोन के जरिए पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ (पहले यूसुफ योहन्ना) से हाल में मिली थी। इसके बाद उन्होंने एक अक्टूबर को बच्ची की मदद के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा।

उस पार से एक नन्हे दिल ने दस्तक दी,

इस पार दिल ने सब सरहदें मिटा दी।



उन नन्हे कदमों के साथ बहती हुई मीठी हवा भी आई है,

कभी-कभी ऐसा भी लगता है जैसे बेटी घर आई है।



Thank u @DrSJaishankar 4 granting visa to Pakistani girl& her parents for her heart surgery @narendramodi @AmitShah pic.twitter.com/zuquO2hnMv