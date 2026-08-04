दुबई और यूके से भी साधा जा रहा संदिग्ध आतंकियों से संपर्क

- एटीएस खंगाल रही पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का पूरा नेटवर्क - अलग-अलग ग्रुप

लखनऊ, विशेष संवाददाता

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने गैंगस्टर शहजाद भट्टी व आबिद के जरिए देश में संदिग्ध आतंकियों की फौज खड़ी करने के लिए जो नेटवर्क खड़ा किया है, उसके तार दुबई और युनाइटेड किंगडम (यूके) से भी जुड़े हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाब भट्टी के गुर्गे दुबई और यूके से यूपी और अन्य राज्यों के कट्टरपंथी युवकों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की जांच में इससे जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं।

संदिग्ध आतंकियों की छानबीन यूपी में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की छानबीन में सामने आया है कि उन्हें पाकिस्तान के अलावा दुबई व यूके के नंबरों से भी काल की गई थीं। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से कट्टरपंथी युवकों से संपर्क के बाद उनके अलग-अलग ग्रुप बनाए गए और हर ग्रुप से जुड़े युवकों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जोड़ने के लिए दुबई व यूके के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, जिससे भारतीय जांच एजेंसियां उन तक न पहुंच सकें।

रकम पहुंचाने का नेटवर्क सूत्रों के अनुसार संदिग्ध आतंकियों तक रकम पहुंचाने के लिए भी अलग नेटवर्क खड़ा किया गया है। एटीएस अब संदिग्ध आतंकियों के लेनदेने की भी पूरी कड़ियां खंगाल रही हैं। आरोपितों के मोबाइल फोन से मिले नंबरों के जरिए आगे की छानबीन की जा रही है। एटीएस ने बलरामपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी शहरोज को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की, जिसमें शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं। बलरामपुर निवासी शहरोज के माध्यम से मुंबई में एक ग्रपु को तैयार किया गया था, जिसे जुड़े रहे दो संदिग्ध युवकों की तलाश भी की जा रही है।