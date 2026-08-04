खेल : पाक मुक्केबाज राष्ट्रमंडल खेलों के बाद होटल से चंपत
पाक मुक्केबाज राष्ट्रमंडल खेलों के बाद होटल से चंपत कराची। पाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ (पीबीएफ)
पाक मुक्केबाज राष्ट्रमंडल खेलों के बाद होटल से चंपत कराची। पाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ (पीबीएफ) एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। उसका मुक्केबाज कुदरातुल्लाह ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के बाद टीम होटल से चंपत हो गया।पाकिस्तान ओलंपिक संघ के करीबी सूत्र ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों में अपने भारवर्ग में मुकाबला खेलने के बाद कुदरातुल्लाह टीम होटल से गायब हो गया। सूत्र ने कहा, रोचक बात तो यह है कि पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास होने के बावजूद वह गायब हो गया। पाकिस्तान का 36 सदस्यीय दल ग्लास्गो से सिर्फ एक कांस्य पदक लेकर लौटा जो महिला मुक्केबाज फातिमा जेहरा को मिला।पहले
भी हुई ऐसी घटना : यह पहली बार नहीं है जब पीबीएफ गलत कारणों से सुर्खियों में आया हो। पहले भी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के दौरान मुक्केबाजों के विदेश से भागने की कई घटनाएं सामने आई हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान पाकिस्तान के दो मुक्केबाज सुलेमान बलोच और नजीरूल्लाह खान बर्मिघम में गायब हो गए थे जबकि पासपोर्ट दल प्रमुख के पास थे।विश्व ओलंपिक क्वालीफायर 2024 में एशियाई स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज जोहेब रशीद ने अपने रूममेट की विदेशी मुद्रा और मूल्यवान सामान चुरा लिया था और गायब हो गया था।
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