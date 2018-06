ना'पाक' करतूतः ईद पर फायरिंग से एक जवान शहीद, अटारी-वाघा बॉर्डर पर भारत-पाक जवानों में नहीं बंटी मिठाइयां

पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रमजान में सीजफायर के दौरान भी उसने सीजफायर का उल्लंघन किया और आज ईद के पावन मौके पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की फायरिंग से नौशेरा में एक भारतीय जवान सेपॉए बिकास गुरुंग को अपनी जान गंवानी पड़ी और वे शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरह अनंतनाग में पत्थरबाजों ने सुरक्षाबलों पर हमला किया और आईएसआईएस के झंडे भी दिखाए।



नौशेरा सेक्टर में जवान शहीद

नौशेरा में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। वहीं, अरनिया सेक्टर में शनिवार सुबह चार बजे से ही पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की गई और सीजफायर तोड़ा। वहीं बीएसएफ ने भी जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया।

अनंतनाग में पत्थरबाजी

उधर ईद के दिन घाटी के कुछ इलाकों में अशांति रही। यहां दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में ईद की नमाज के बाद सुरक्षाबलों और पत्थरबाजों में संघर्ष की शुरू हो गया। पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव किया। जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने हवाई फायरिंग। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पत्थरबाजों ने सड़कों पर टायर चला आगजनी की। इस दौरान पत्थरबाजों ने आईएसआईए के झंडे भी दिखाए।

सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी पकड़ाया

संबां सेक्टर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां तलाशी के दौरान बीएसएफ ने दो पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों संदिग्ध हरकत करते पाए गए।

इनमें से एक की उम्र 31 साल तो दूसरे की उम्र लगभग 22 साल है।

अनंतनाग में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजों ने सुरक्षाबलों पर किया हमला

वाघा बॉर्डर पर नहीं बंटी मिठाई

