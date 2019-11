करतारपुर पर 'नापाक' पाक ने फिर मारी पल्टी, भारतीय श्रद्धालुओं से वसूलेगा पैसे

करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने से एक दिन पहले पाकिस्तान ने पलटी मारते हुए भारतीय यात्रियों से 20 डॉलर चार्ज करने की बात कही है। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के 9 नवंबर को उद्धाटन समारोह के दिन भी प्रत्येक श्रद्धालु से 20 डॉलर (करीब 1400 रु.) वसूलने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले, प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओपनिंग सेरेमनी के दिन श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी। इमरान खान ने पहले पासपोर्ट की भी अनिवार्यता नहीं बताई थी लेकिन सेना ने श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में प्रवेेश करने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य करने की घोषणा की।

Sources: Pakistan to charge US $20 from every pilgrim on 9th November. (Pakistan had earlier announced that no fee will be charged on #KartarpurCorridor opening day)