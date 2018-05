जम्मू कश्मीर: सीमा पार से हुई गोलीबारी में सात महीने के बच्चे के मारे जाने को लेकर पाक उप उच्चायुक्त तलब

जम्मू - कश्मीर के भिम्बेर सेक्टर में सीमापार से हुई पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में सात महीने के एक बच्चे के मारे जाने को लेकर आज पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया गया और कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि शाह से कहा गया कि पाकिस्तानी बलों द्वारा छोटे हथियारों एवं भारी क्षमता वाले हथियारों का इस्तेमाल करते हुए निर्दोष आम नागरिकों को '' जानबूझकर निशाना बनाना '' बेहद निंदनीय है और उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा की जाती है।



विदेश मंत्रालय ने कहा , ''21 मई को पाकिस्तानी बलों द्वारा किए गए बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम के उल्लंघन में सात महीने के एक बच्चे के मारे जाने को लेकर शाह को आज तलब किया गया और कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।



India summoned Pakistan's Deputy High Commissioner Syed Haider Shah over the loss of life of a seven-month-old in ceasefire violation by Pakistan, it was conveyed that targeting of innocent civilians was highly deplorable and condemned in the strongest terms.