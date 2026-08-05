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खेल : इरफान समेत कुछ पाक क्रिकेटर पर प्रतिबंध संभव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इरफान समेत कुछ पाक क्रिकेटर पर प्रतिबंध संभव लाहौर। तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान समेत

खेल : इरफान समेत कुछ पाक क्रिकेटर पर प्रतिबंध संभव

इरफान समेत कुछ पाक क्रिकेटर पर प्रतिबंध संभव लाहौर। तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान समेत पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ी जाम्बिया के लुसाका में अनधिकृत टूर्नामेंट ‘एशियाई लीजैंड्स’ खेलने के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दो साल के लिए प्रतिबंधित हो सकते हैं। बोर्ड ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कई खिलाड़ियों के नाम लीग की पाकिस्तान पैंथर्स टीम में थे लेकिन लीग अनधिकृत होने का पता चलने पर उन्होंने नाम वापस ले लिए। इनमें मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, वहाब रियाज, सोहेल तनवीर और उमर अकमल शामिल हैं। मोहम्मद इरफान, इमरान नजीर, तौफीक उमर, राहत अली, यासिर शाह, जाहिद महमूद, हसन रजा और इबरार हुसैन ने हालांकि 31 जुलाई को एक मैच खेला है।

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