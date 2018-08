पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर किया गया लाठीचार्ज

पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर के कोटली टाउन में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज में कई लोगों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी अपने उन अधिकारों की मांग कर रहे थे जो पिछले करीब सात दशक से इस्लामाबाद के गलत शासन के चलते उन्हें वंचित रखा गया है।



समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, काफी बड़ी तादाद में एकजुट हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोल दागे। लोगों के बीच वायरल हुई तस्वीरों से यह साफ पता चलता है कि किस तरह उन इलाकों में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां काफी बर्बरता के साथ लोगों से पेश आती हैं। कश्मीरी जनता पर बर्बरता के लिए वहां की सुरक्षा बलों को इस्लामाबाद ने खुली छूट दे रखी है।

Several injured in Kotli town of #Pakistan occupied Kashmir (PoK) after police baton-charged demonstrators who were carrying out Anti-Pak protest demanding their due share of rights. (27.08.18) pic.twitter.com/D3hfuujHkr