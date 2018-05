PM मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, BSF जवान शहीद

जम्मू - कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में सीमा सुरक्षा बल ( बीएसएफ ) का एक जवान शहीद हो गया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन की यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की यात्रा से मात्र चार दिन पहले हुई है। इस गोलीबारी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर महीनों की शांति भी समाप्त हो गई। यहां पर इस साल के शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलीबारी और गोलाबारी की थी।

अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मंगुचक इलाके में स्थित अग्रिम चौकियों पर मंगलवार रात करीब 11 बजकर 30 मिनट पर बिना उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की रखवाली कर रहे जवानों ने प्रभावी तरीके से उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ओर से एक घंटे तक भारी गोलीबारी होती रही, जिसमें कांस्टेबल देवेंद्र सिंह को गोली लग गई। उनकी चौकी में एक छेद था जिस वजह से उन्हें गोली लगी।

अधिकारी ने बताया कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने तक दोनों ओर से रूक - रूक कर गोलीबारी होती रही। गौरतलब है कि करीब 24 घंटे पहले ही बीएसएफ ने कठुआ जिले के नजदीक हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पांच व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि देखी थी। इन लोगों के बारे में माना जाता है कि वे आतंकवादी हैं और भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद व्यापक खोज अभियान चलाया गया और जम्मू में हाई अलर्ट घोषित किया गया।

Devender Kumar, a Border Security Force (BSF) Constable, who lost his life in a ceasefire violation by Pakistan in Samba sector #JammuAndKashmir pic.twitter.com/nqNJAH9C3u