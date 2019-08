पाक ने घुसपैठियों की मदद के लिए PoK में बनाया कम्यूनिकेशन हब

भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के केरन सेक्टर में कल रात पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम कर दिया। वहीं पाकिस्तान सेना ने पिछले कुछ समय से भारतीय क्षेत्र में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सेना के सूत्रों ने जानकारी दी। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नीलम घाटी के काली घाटी इलाके में कई जगहों पर कम्यूनिकेशन हब को भी सक्रिय कर दिया है।

इस कम्यूनिकेशन हब की क्षमता 50-60 किलोमीटर होने के कारण घुसपैठिए एलओसी के इस पार मौजूद अपने गाइडों के साथ संवाद कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना द्वारा किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए भारतीय सेना की चौकियों को एलओसी पर अलर्ट पर रखा गया है।

Army Sources: The communication hub with a range of 50-60 Kms, allows terrorists to communicate with their guides even across the LoC. Indian Army positions alerted on the LoC to prevent any misadventure by Pakistan Army https://t.co/WvYQLK3Cr7