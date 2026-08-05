पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया पर पाबंदी लगाई
पाकिस्तान ने कतर के समाचार चैनल अल जजीरा की वेबसाइट को रोक दिया है। यह कदम तब उठाया गया, जब चैनल ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों रिपोर्ट किए। सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि वे साइट नहीं खोल पा रहे हैं। नए नियमों के तहत विदेशी पत्रकारों को विशेष अनुमति लेनी होगी।
पाकिस्तान ने कथित तौर पर कतर के समाचार चैनल अल जजीरा की वेबसाइट तक रोक लगा दी। यह कदम तब उठाया गया, जब अल जजीरा ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और चुनाव से जुड़े विरोध प्रदर्शनों पर पाकिस्तान की कार्रवाई को लेकर कई रिपोर्टें प्रसारित की थीं। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वे अल जजीरा की अंग्रेजी वेबसाइट नहीं खोल पा रहे हैं। वहीं, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अल जजीरा पर प्रतिबंधों के साथ-साथ पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश में काम कर रहे विदेशी मीडिया के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए।
इन नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों और मीडिया कर्मचारियों को लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा अन्य शहरों से रिपोर्टिंग करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।
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