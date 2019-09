इमरान पर भड़के पाक के मंत्री ने कबूला सच: दुनिया भारत पर विश्वास करती है हम पर नहीं, देखें VIDEO

भले ही दुनिया के सामने पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर का राग अलाप ले, मगर उसे भी पता है कि उसकी बात पर दुनिया यकीन नहीं करती। कश्मीर मसले पर बार-बार गीदड़भभकी देने वाला पाकिस्तान अब न सिर्फ दुनिया में बल्कि अपने घर में भी अलग-थलग पड़ता दिख रहा है। खुद पाकिस्तान के मंत्री भी इस बात को मानने करने लगे हैं कि पाकिस्तान की बात को दुनिया में कोई सुन नहीं रहा है और जो सुन रहा है वो विश्वास नहीं कर रहा है।

पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री (गृह मंत्री) ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह ने एक इंटरव्यू में कबूला है कि पाकिस्तान का अतंरराष्ट्रीय सुमदाय में कोई विश्वास नहीं करता। उनके इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, एजाज अहमद ने अपने प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी हमला बोला। उन्होंने देश की छवि बिगाड़ने के लिए इमरान खान के साथ-साथ रूलिंग इलाइट क्लास को भी जिम्मेवार ठहराया।

