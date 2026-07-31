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मारवाड़ी कॉलेज में प्रेमचंद जयंती पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में मारवाड़ी कॉलेज की साहित्य परिषद द्वारा प्रेमचंद जयंती समारोह के अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने प्रेमचंद के जीवन और समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपने रचनात्मक कार्य प्रस्तुत किए। छह प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रतियोगिता में रहा।

मारवाड़ी कॉलेज में प्रेमचंद जयंती पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित

भागलपुर, वरीय संवाददाता। मारवाड़ी कॉलेज की साहित्य परिषद के तत्वावधान में प्रेमचंद जयंती समारोह के तहत गुरुवार को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन, उनके साहित्य, ग्रामीण भारत, सामाजिक समरसता, मानवता और शिक्षा जैसे विषयों पर अपनी आकर्षक एवं सृजनात्मक कलाकृतियां प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम को संपन्न कराने में डॉ. स्वस्तिका दास और डॉ. आदिति का विशेष योगदान रहा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम पांच प्रतिभागियों को शुक्रवार को सम्मानित किया जाएगा।

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