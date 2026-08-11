एसएसबी 21वीं वाहिनी में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित
बगहा, हमारे संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा
बगहा, हमारे संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल्परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सनफ्लावर चिल्ड्रेन्स एकेडमी, पटखौली तथा मध्य विद्यालय रामपुर के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और कला प्रतिभा के माध्यम से देशभक्ति, स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रप्रेम से जुड़े विभिन्न विषयों को कागज पर उकेरा। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। किसी ने तिरंगे को अपनी पेंटिंग का केंद्र बनाया तो किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों और देश की विविधता को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। बच्चों की रचनात्मकता और प्रतिभा ने मौजूद अधिकारियों एवं शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया।
कार्यक्रम में 21वीं वाहिनी एसएसबी के अधिकारी एवं जवानों के साथ निजी और सरकारी विद्यालयों के शिक्षक भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बच्चों की पेंटिंग का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों में देशभक्ति की भावना मजबूत होने के साथ ही उनकी रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। शिक्षकों ने भी प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को बच्चों की प्रतिभा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना उन्हें देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने का बेहतर माध्यम है। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए और भविष्य में इस तरह के आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही।
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