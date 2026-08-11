Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसएसबी 21वीं वाहिनी में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
Follow us on Google News
share

बगहा, हमारे संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा

एसएसबी 21वीं वाहिनी में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित

बगहा, हमारे संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल्परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सनफ्लावर चिल्ड्रेन्स एकेडमी, पटखौली तथा मध्य विद्यालय रामपुर के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और कला प्रतिभा के माध्यम से देशभक्ति, स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रप्रेम से जुड़े विभिन्न विषयों को कागज पर उकेरा। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। किसी ने तिरंगे को अपनी पेंटिंग का केंद्र बनाया तो किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों और देश की विविधता को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। बच्चों की रचनात्मकता और प्रतिभा ने मौजूद अधिकारियों एवं शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया।

ये भी पढ़ें:हथेलियों पर सजा देशप्रेम, बच्चों ने दिखाई रचनात्मकता

कार्यक्रम में 21वीं वाहिनी एसएसबी के अधिकारी एवं जवानों के साथ निजी और सरकारी विद्यालयों के शिक्षक भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बच्चों की पेंटिंग का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों में देशभक्ति की भावना मजबूत होने के साथ ही उनकी रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। शिक्षकों ने भी प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को बच्चों की प्रतिभा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना उन्हें देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने का बेहतर माध्यम है। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए और भविष्य में इस तरह के आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही।

ये भी पढ़ें:Gopalganj News: तिरंगे की रंगोली से सजे स्कूलों, गूंजा वंदे मातरम्
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत विद्यालय में देशभक्ति का संदेश -(A)
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
SSB Painting Competition Independence Day
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।