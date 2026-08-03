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पितृपक्ष मेला के प्रचार-प्रसार के लिए पेंट द सिटी प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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पितृपक्ष मेला के प्रचार-प्रसार और जनभागिता सुनिश्चित करने के लिए 'पेंट द सिटी' प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आम नागरिक, विद्यार्थी और कला प्रेमी भाग ले सकते हैं। पेंटिंग 20 अगस्त तक भेजी जाएंगी और चयनित कलाकृतियों को विभिन्न मार्गों पर पेंट किया जाएगा।

पितृपक्ष मेला के प्रचार-प्रसार के लिए पेंट द सिटी प्रतियोगिता

पितृपक्ष मेला के प्रचार-प्रसार के लिए पेंट द सिटी प्रतियोगिता 20 अगस्त पर प्रविष्टियां आमंत्रित, उत्कृष्ट कलाकृतियों को मिलेगा सम्मान

अंतिम रूप से चयनित पेंटिंग विभिन्न मार्गों पर पेंट करायी जाएंगी

- पितृपक्ष

गया जी, प्रधान संवाददाता

पितृपक्ष मेला के व्यापार प्रचार-प्रसार और जनभागिता सुनिश्चित करने के लिए पेंट द सिटी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें आम नागरिक, विद्यार्थी और कला प्रमी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, महाविद्यालयों के विद्यार्थी, गया जिले के आम नागरिक तथा अन्य जिलों के इच्छुक प्रतिभागी भाग ले सकते हैं।

प्रतियोगिता विषय

निम्न विषयों पर पेंटिंग आमंत्रित की गई हैं

बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती फोक पेंटिंग

बिहार की धार्मिक एवं आध्यात्मिक धरोहर पर आधारित चित्र

पितृपक्ष, तर्पण एवं पिंडदान की परंपरा से संबंधित चित्र

पिंडदान की ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र

बिहार की लोककला एवं लोकसंस्कृति को दर्शाती कलाकृतियां

भगवान श्रीराम एवं माता सीता के अपने पिता महाराज दशरथ के पिंडदान की चित्रकथा

विभिन्न राजाओं एवं महापुरुषों के अपने पूर्वजों के पिंडदान से संबंधित चित्र

पितृपक्ष मेला-2026 की थीम से जुड़े मिथिला पेंटिंग एवं अन्य रचनात्मक विषय

प्रतिभागियों के लिए जानकारी

20 अगस्त तक ई मेल करें अपनी कलाकृति

बताया गया कि इच्छुक प्रतिभागी अपनी पेंटिंग 20 अगस्त 2026 तक पितृपक्ष मेला कोषांग के आधिकारिक ई-मेल ppmhasangam@gmail.com पर भेज सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी कला प्रेमियों, विद्यार्थियों और नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 20 अगस्त सभी इच्छुक प्रतिभागी अपने पेंटिंग को ईमेल एड्रेस पर भेजेंगे। इसके पश्चात दूसरे चरण में चयनित कलाकृतियों को प्रशासन चिन्हित विभिन्न मार्गों पर पेंट कराएगा। साथ ही उन सभी प्रतिभागियों को जिला पदाधिकारी के हाथों से नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रतियोगिता के लिए पेंटिंग भेजने की अंतिम तारीख क्या है?
प्रतियोगिता के लिए पेंटिंग भेजने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2026 है।
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