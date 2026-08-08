किशनगंज : दीदी मां के स्वागत में सजा ठाकुरगंज, आज गांधी मैदान में दिखेगा आस्था का विराट रूप

ठाकुरगंज में पद्म भूषण दीदी मां साध्वी ऋतंभरा के आगमन के लिए उत्सव का माहौल बना हुआ है। गांधी मैदान में आध्यात्मिक समागम के संदर्भ में तैयारी पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और गांव-गांव में कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण दिया जा रहा है।

ठाकुरगंज (किशनगंज) से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट पद्म भूषण दीदी मां साध्वी ऋतंभरा के आगमन को लेकर ठाकुरगंज में उत्साह और आस्था का माहौल है। रविवार को गांधी मैदान में आयोजित होने वाले आध्यात्मिक समागम को लेकर शहर से लेकर गांव तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और प्रवेश मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार बनाए गए हैं। बाजारों में साध्वी ऋतंभरा के पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं। वहीं, गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है।

उत्साह का माहौल दीदी मां के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। रामजन्मभूमि आंदोलन के दौर में उनके ओजस्वी भाषणों की चर्चा आज भी लोगों के बीच होती है। पुरानी पीढ़ी के लोगों में उन्हें प्रत्यक्ष सुनने को लेकर विशेष उत्सुकता है। लंबे अंतराल के बाद ठाकुरगंज में उनके कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है।

गांधी मैदान में तैयारियां गांधी मैदान में समागम को लेकर मंच और विशाल पंडाल तैयार कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल, चिकित्सा, पार्किंग और सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्वयंसेवकों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

शुक्रवार को वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम के निर्देश पर पहुंची टीम ने गांधी मैदान में आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। टीम में वात्सल्य ग्राम के उत्तर-पूर्व भारत प्रभारी स्वामी प्रकाश आनंद, किशोरी प्रीति प्रसार तथा परम शक्तिपीठ सेवा मंच, सिलीगुड़ी की संयोजिका सुनीता अग्रवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। टीम ने आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आयोजन समिति को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

गांव-गांव पहुंच रहा निमंत्रण कार्यक्रम को लेकर सूरजपुर विकास मोर्चा के अध्यक्ष ताराचंद धुनका के नेतृत्व में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। परमजीत मंडल, कन्हैयालाल महतो, अमित सिंह, अमित सिन्हा, चंद्रकांत, नीना दास, मीरा चौधरी, रामा दास, द्रोपदी देवी, कृति देवी और रीना कर्मकार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गांवों और मोहल्लों में पहुंचकर लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं। प्रचार वाहनों के माध्यम से भी लोगों से गांधी मैदान पहुंचने की अपील की जा रही है।

श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में किशनगंज के अलावा अररिया, पूर्णिया और कटिहार सहित सीमांचल के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी के साथ नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है।

आध्यात्मिकता के साथ सेवा का संदेश साध्वी ऋतंभरा आध्यात्मिक प्रवचन के साथ समाजसेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रही हैं। वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम उनके प्रमुख सेवा कार्यों में शामिल है, जहां बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर कार्य किया जाता है। उनके आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

शहर में जगह-जगह सजे स्वागत द्वार, सड़कों पर लगे बैनर-पोस्टर, गांवों तक पहुंचता निमंत्रण और गांधी मैदान में तैयार विशाल मंच ने ठाकुरगंज के माहौल को उत्सवी बना दिया है। अब रविवार को गांधी मैदान में होने वाले समागम में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की उम्मीद है।