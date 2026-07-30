एमआरएमसीएच अधीक्षक को मिला जीरो इंज्यूरी रिपोर्ट सुनिश्चित करने का निर्देश

बैठक के विवरण

अधीक्षक डॉ अजय कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान एमआरएमसीएच में इंज्यूरी रिपोर्ट को पेंडिंग न रखते हुए शीघ्र निष्पादन का निर्देश मिला। वर्तमान में अस्पताल में 14 इंज्यूरी रिपोर्ट पेंडिंग है । साथ ही 29 जून से 26 जुलाई तक 29 पोस्टमार्टम के मामले लंबित है। जबकि पोस्टमार्म रिपोर्ट को एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन मामले को बेहतर करने के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाएगी। उल्लेखनीय है कि सिविल कोर्ट के जज इंचार्ज (प्रशासन) के जारी पत्र के अनुसार बैठक का आयोजन झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। बैठक में पॉक्सो मामलों के जल्द निपटारे में आ रही समस्याओं पर चर्चा किया गया । साथ ही मामलों के अनुसंधान में दक्षता बढ़ाने और जांच में देरी के कारणों की समीक्षा किया गया । जांच पदाधिकारियों की भूमिका पर भी चर्चा किया गया । बैठक में पॉक्सो पीड़ित बच्चों के इलाज और मेडिकल जांच के लिए वर्ष 2014 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अलग कमरे और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा किया गया । विदित हो कि पूर्व से ही एमआरएमसीएच में पॉक्सो के लिए अलग रूम निर्धारित है। इसके अलावा एफएसएल भेजे जाने वाले नमूनों की रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा स्पष्ट रूप से अंकित करने का निर्देश दिया गया ।