पीएसी आपदा राहत दल ने दो नाबालिग को गंगा में डूबने से बचाया
पीएसी आपदा राहत दल ने दो नाबालिग को गंगा में डूबने से बचायापीएसी आपदा राहत दल ने दो नाबालिग को गंगा में डूबने से बचायापीएसी आपदा राहत दल ने दो नाबालिग
कांवड़ मेले में तैनात पीएसी की टीम ने शनिवार को हरकी पैड़ी और विष्णु घाट क्षेत्र में दो किशोरों को गंगा में डूबने से बचाया। गंगा ने स्नान के दौरान पैर फिसलने से पंजाब के पटियाला शिवभक्त गंगा की तेज धारा में बहने लगा। सूचना मिलते ही पीएसी आपदा राहत दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गंगा से किशोर का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। साथ ही हरकी पैड़ी के शिव घाट पर गंगा में स्नान के दौरान राजस्थान के अलवर निवासी किशोर गहरे पानी में फंस गया। यहां भी पीएसी के आपदा राहत दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को सुरक्षित गंगा से बाहर निकाल लिया।
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