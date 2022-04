'मोदी है तो मुमकिन है', बिजली कटौती को लेकर पी चिदंबरम का केंद्र सरकार पर तंज

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा बिजली संकट के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि बिजली संयंत्रों को कोयला वितरण के लिए रसद सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

