पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को ED का समन, जानें अब कौन सा है मामला

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उड्डयन घोटाला धनशोधन मामले से जुड़ी जांच में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सम्मन जारी किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। बता दें कि यह मामला यूपीए शासनकाल में करोड़ों रुपये के उड्डयन घोटाले और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए एयर स्लॉट्स को ठीक करने में अनियमितता के कारण एयर इंडिया को हुए नुकसान से संबंधित है।

Enforcement Directorate (ED) summons Congress leader P. Chidambaram for questioning on 23rd August in connection with an alleged aviation scam during UPA rule. (file pic) pic.twitter.com/gO5RanVgsC