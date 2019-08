आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर बेटे कार्ति ने कही ये बात

आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) की गिरफ्तारी पर उनके बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने सवाल उठाया है। शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि उनके पिता को निशाना नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी की एम.के. स्टालिन समेत डीएमके नेताओं ने उठाया।

कार्ति चिदंबरम ने कहा- "मैं कभी भी पीटर मुखर्जी से नहीं मिला। जीवन में कभी भी इंद्राणी मुखर्जी से नहीं मिला। उस वक्त पहली बार इंद्राणी मुखर्जी को देखा जब सीबीआई हमें उससे आमना-सामना कराने के लिए ले गई थी। उसकी कंपनी के किसी भी से मेरा कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष बातचीत नहीं थी।"

