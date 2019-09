शाह के बयान पर चिदंबरम भी भड़के, बोले- हिंदी से भारत के एकजुट होने का विचार खतरनाक

आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि यह विचार खतरनाक चलन है कि सिर्फ हिंदी ही देश को एकजुट कर सकती है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में देश में एक भाषा की पैरवी किए जाने की पृष्ठभूमि में चिदंबरम ने यह बयान दिया है। शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर कहा कि हिंदी देश को एकजुट कर सकती है। हालांकि, हिंदी पर अपने बयान से उठे विवाद को शांत करने का प्रयास करते हुए शाह ने बुधवार को कहा कि उन्होंने देश में कहीं भी हिंदी थोपने की बात कभी नहीं की बल्कि दूसरी भाषा के तौर पर इसके इस्तेमाल की वकालत की है।

चिदंबरम की तरफ से उनके परिवार ने उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह टिप्पणी की है। ट्वीट में उन्होंने कहा, ''यह विचार खतरनाक है कि सिर्फ हिंदी ही इस देश को एकजुट कर सकती है। तमिल लोग और दूसरी अन्य भाषाओं के लोग भी हिंदी को थोपे जाने को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

I have asked my family to tweet on my behalf the following:



A dangerous idea that Hindi alone can unite the people of this country has been floated.



The Tamil people, as well as all others who speak other languages, will never allow the imposition of Hindi.