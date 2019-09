सरकार से फिर बोले चिदंबरम: मंदी से निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं मनमोहन, उन्हें सुनिए

आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि सिर्फ सिंह ही इस समय देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकते हैं इसलिए सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए। तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम की तरफ से उनके परिवार ने उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह टिप्पणी पोस्ट की।

अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, ''डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई। आप दीर्घायु हों। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मनमोहन सिंह की बातों को सुने। ''

I urge the Government to listen to the wisdom of Dr Manmohan Singh.



If anyone can show the way for the country to come out of the current economic slump, it is Dr Singh.