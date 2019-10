चिदंबरम ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी, कहा- क्षवि खराब करना चाहता है ईडी

आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने कहा है उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के इरादे ठीक नहीं हैं और ये सब उनकी क्षवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि चिदंबरम फिलहाल 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।

बता दें कि इ बीते 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई की थी। तब चिदंबरम ने तर्क दिया था कि वह भागेंगे नहीं, इसके लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश इन तथ्यों पर विचार करें कि एक लुकआउट नोटिस ने उन्हें विदेश यात्रा से रोका और उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था।

