CBI की चार्जशीट के मद्देनजर चिदंबरम को 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के निर्देश

आईएनएक्स मीडिया मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर सीबीआई की चार्जशीट को ध्यान में रखते हुए उन्हें 24 अक्टूबर को दिल्ली की अदालत में पेश होने के निर्देश मिले हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई की थी।

चिदंबरम ने तर्क दिया कि वह भागेंगे नहीं, इसके लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश इन तथ्यों पर विचार करें कि एक लुकआउट नोटिस ने उन्हें विदेश यात्रा से रोका और उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था।

A Delhi Court takes cognizance on CBI chargesheet filed in INX media case. Congress leader P Chidambaram to be produced before the court on 24th October. (file pic) pic.twitter.com/4pkXYAaYp8