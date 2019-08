INX Media Case में सरकार को चिदंबरम के परिवार ने दी चुनौती: सबूत साझा करें

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम के परिवार ने आईएनएक्स मीडिया मामले में मंगलवार को एक बयान जारी किया, जिसमें सरकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने की चुनौती दी है। दरअसल, जांच एजेंसियां साक्ष्य होने का दावा कर रही है, मगर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार ने सरकार को चुनौती दी है कि कोई सबूत है तो उसका टुकड़ा साझा करें।

चिदंबरम के परिवार द्वारा जारी बयान के अनुसार, हम सरकार को चुनौती देते हैं कि हमारे खिलाफ दुनिया में कहीं भी एक अघोषित बैंक खाते/ संपत्ति या शेल कंपनी के समर्थन में साक्ष्य का एक टुकड़ा पेश करे। हमें पूरा भरोसा है कि आखिरकार सच्चाई सामने आएगी।

P. Chidambaram's family issues statement: We challenge govt to produce a shred of evidence in support of one undisclosed bank account/property or shell company anywhere in the world. We are absolutely confident that ultimately truth will prevail. pic.twitter.com/pTsMJC6Y21