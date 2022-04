मेवाणी मामले में झूठी FIR कराने वाले का पता लगाने के लिए CBI जांच कराएं, चिदंबरम का CM हिमंत पर तंज

न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय असम पुलिस को मौजूदा मामले की तरह झूठी प्राथमिकी दर्ज करने, आरोपियों को गोली मारने या घायल करने वाले पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है।

इस खबर को सुनें