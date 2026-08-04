Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रैक्टर ट्राली के पीछे का टायर निकला, हादसा होने से बचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

ट्रैक्टर ट्राली के पीछे का निकला, हादसा होने सेट्रैक्टर ट्राली के पीछे का निकला, हादसा होने सेट्रैक्टर ट्राली के पीछे का निकला, हादसा होने सेट्रैक्टर

ट्रैक्टर ट्राली के पीछे का टायर निकला, हादसा होने से बचा
ट्रैक्टर ट्राली के पीछे का टायर निकला, हादसा होने से बचा

मंगलवार को नेशनल हाईवे 334 पर मिट्ठेपुर चौकी के पास ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्राली का पीछे का टायर निकलकर अलग जा गिरा। गनीमत रही कोई हादसा नहीं। जानकारी के देवेश ट्रैक्टर ट्राली में 5 कुंटल सरिया और 200 पत्थर की पटिया लादकर मुहाना जा रहा था। क्षमता से ज्यादा वजन होने के कारण चलते हुए ट्रैक्टर ट्राली का टायर अलग हो गया। गनीमत रही के कोई हादसा नहीं हुआ। मौके पर चौकी इंचार्ज अनुज कटिहार सहित पुलिसकर्मियों ने हाइड्रा बुलाकर सरिया और पटिया से लदी ट्रैक्टर ट्राली को साइड करवाया। कोतवाल धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि ओवरलोड होने की वजह से यह हादसा हुआ था।

हाइड्रा की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को हटवा कर यातायात सुचारू कराया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Bulandsehar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।