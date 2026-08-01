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अनियंत्रित होकर पलटी जायरीनों से भरी टेंपो, 11 घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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बसखारी थाना क्षेत्र में एक टेंपो पलटने से 11 जायरीन घायल हो गए। यह घटना शनिवार को हुई, जब टेंपो में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। चालक मौके से फरार हो गया, और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बसखारी भेजा गया। टेंपो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

अनियंत्रित होकर पलटी जायरीनों से भरी टेंपो, 11 घायल

इंदईपुर, संवाददाता। बसखारी थाना क्षेत्र के भगाही के पास शनिवार को क्षमता से अधिक जायरीनों से भरी टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गई। टेंपो पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 11 जायरीन घायल हो गए, जबकि तीन लोग सकुशल बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी बसखारी पहुंचाया, जहां से दो लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने टेंपो को अभिरक्षा में ले लिया है। जबकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। झारखंड के पलामू जनपद के निवासीगण समरीन खातून (28) पत्नी शोएब अख्तर, साजिदा खातून (30) पत्नी अली इमरान, गुलनाज खातून (11), शहनाज खातून (13) पुत्री अशरफ, शहजाद बीबी (27) पत्नी अशरफ अली, अजमेरी बीवी (60) पत्नी शाहिद, फरजाना बीवी (28) पत्नी सेराज, अली मोहम्मद मियां (65), शहरुन बीवी (62), राजा (27) पुत्र अली मोहम्मद, नजमा बीवी (23) पत्नी राजा समेत अन्य लोग बसखारी के दरगाह में जियारत करने के लिए आ रहे थे।

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शनिवार को अकबरपुर में ट्रेन से उतरने के बाद सभी लोग एक ऑटो पर सवार होकर दरगाह आ रहे थे कि भगाहीं के पास पहुंचते ही चालक ने टेंपो से अपना नियंत्रण खो दिया तथा टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। टेंपो पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई तो आसपास के लोग तथा राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। जबकि चालक टेंपो छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने सभी लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला तथा एंबुलेंस की मदद से सीएचसी बसखारी पहुंचाया, जहां पर सभी का प्राथमिक उपचार चल रहा था। गंभीर अवस्था के चलते समरीन खातून व अली मोहम्मद को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटनास्थल सम्मनपुर थाना क्षेत्र में होने के चलते सम्मनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टेंपो को अभिरक्षा में ले लिया है। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। टेंपो को अभिरक्षा में लिया गया है। प्रार्थना पत्र मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।चालकों की मनमानी पर जिम्मेदारों की नजर नहीं:टेंपो चालकों की मनमानी के चलते आए दिन दुर्घटना में यात्री घायल हो रहे हैं। बताया जाता है कि टेंपो चालक मनमानी तरीके से टेंपो पर क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर उनके गंतव्य को पहुंचाते हैं। ओवरलोड टेंपो जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है, लेकिन यातायात पुलिस के साथ-साथ परिवहन विभाग के लोग भी इसे अनदेखा कर देते हैं, जिसका खनियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। घायलों के मुताबिक टेंपो चालक शराब के नशे में था। बार-बार यात्रियों के मना करने के बाद भी चालक अनियंत्रित गति से टेंपो चला रहा था।

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