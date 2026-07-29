निजी स्कूल का ओवरलोड वैन पलटा, आठ छात्र घायल
सुजानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बेलवार गांव में स्थित एसएस पब्लिक स्कूल का ओवरलोड वैन बुधवार
सुजानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बेलवार गांव में स्थित एसएस पब्लिक स्कूल का ओवरलोड वैन बुधवार की सुबह करीब आठ बजे चालक की लापरवाही के कारण पढुआ गांव के पास पेड़ से टकराकर पलट गया। इस हादसे में कुल आठ छात्र-छात्राएं घायल हो गए। सभी को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से एकstudent को रेफर कर दिया गया। उसके सिर में चोट लगी है। एसओ खुद अपनी गाड़ी से उसे प्रयागराज लेकर गए। उधर, घटना से हड़कंप मच गया। अस्पताल में अभिभावकों की भीड़ जुट गई। एसडीएम और पीटीओ ने मौके का निरीक्षण किया ओर वैन कसे सीज कर दिया।
अभिभावकों के अनुसार
अभिभावकों के अनुसार, बेलवार स्थित एसएस पब्लिक स्कूल की वैन बुधवार की सुबह शिवरिया, बालामऊ और कुन्दहा गांवों से बच्चों को लेकर विद्यालय आ रही थी। उसमें दो शिक्षक भी सवार थे। बस में छोटे बड़े कुल मिलाकर 19 लोग सवार थे, जबकि नियम के अनुसार 10-12 लोग ही सवार हो सकते थे। जो नियमित चालक था वह रास्ते में अपने एक साथी को वाहन सिखाने लगा। पढुआ गांव के पास वैन पहुंची थी तभी सड़क किनारे पेड़ से टकराकर वैन पलट गई। घटना के बाद दौड़कर पहुंचे आसपास के लोगों ने शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और सीएचसी सुजानगंज पहुंचाया गया। वहां गंभीर रूप से घायल पांच वर्षीय अभी यादव पुत्र कल्लू यादव को एसओ अमित पांडेय अपने वाहन से प्रयागराज लेकर गए। शिक्षिका संध्या यादव और छात्रा श्रेजा यादव को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
ये बच्चे हुए घायल
घटना में 11 वर्षीय कक्षा चार की छात्रा श्रेजा यादव पुत्री सचिंद्र यादव, 10 वर्षीय कक्षा तीन की अक्षरा यादव पुत्र संदीप यादव, यूकेजी की छात्रा छह वर्षीय अनन्या यादव पुत्री कल्लू यादव, एलकेजी की पांच वर्षीय सान्वी यादव पुत्री वीरेंद्र यादव, कक्षा छह की 13वर्षीय सुहानी पुत्री वीरेंद्र, कक्षा सात की उन्नति पुत्री संदीप, कक्षा चार की नौ वर्षीय आयुषी यादव पुत्री कुलदीप कुमार घायल हो गईं।
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