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30 सवारियों की क्षमता वाली बस में मिले 168 यात्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में परिवहन विभाग ने लालपुर में एक निजी बस को रोका जिसमें 30 स्लीपर और एक सीट की अनुमति के बावजूद 168 यात्री सवार थे। जांच में बस बिना परमिट और टैक्स के मिली। यात्रियों को आगे भेजने के लिए वाहन व्यवस्था की गई, लेकिन किराए को लेकर विवाद के कारण वे घंटों परेशान रहे।

30 सवारियों की क्षमता वाली बस में मिले 168 यात्री

रुद्रपुर, संवाददाता। परिवहन विभाग की कार्रवाई में सोमवार देर रात लालपुर में एक निजी बस में क्षमता से कई गुना अधिक यात्री मिलने से हड़कंप मच गया। लखीमपुर खीरी से पंजाब के विभिन्न शहरों के लिए जा रही बस में 30 स्लीपर और एक सीट की स्वीकृत क्षमता के बावजूद कुल 168 यात्री सवार मिले। इनमें 138 वयस्क और 30 बच्चे शामिल थे। परिवहन कर अधिकारी जितेंद्र सिंगवान ने प्रभारी सुतैया सचल दल के साथ चेकिंग के दौरान लालपुर में रात करीब एक बजे बस को रोका। जांच में बस बिना परमिट और टैक्स के संचालित होने के साथ ही ओवरलोड मिली।

परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग, बिना परमिट, बिना टैक्स समेत अन्य अभियोगों में बस का चालान कर उसे रुद्रपुर रोडवेज स्टेशन में सीज कर दिया। यात्रियों को आगे भेजने के लिए परिवहन निगम से वाहन की व्यवस्था कराने को कहा गया, लेकिन किराये को लेकर मामला उलझ गया। निजी बस का किराया यात्रियों से पहले ही लिया जा चुका था और उन्हें रकम वापस नहीं मिली। इसके चलते यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए घंटों परेशान होना पड़ा।

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