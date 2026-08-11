30 सवारियों की क्षमता वाली बस में मिले 168 यात्री
रुद्रपुर में परिवहन विभाग ने लालपुर में एक निजी बस को रोका जिसमें 30 स्लीपर और एक सीट की अनुमति के बावजूद 168 यात्री सवार थे। जांच में बस बिना परमिट और टैक्स के मिली। यात्रियों को आगे भेजने के लिए वाहन व्यवस्था की गई, लेकिन किराए को लेकर विवाद के कारण वे घंटों परेशान रहे।
रुद्रपुर, संवाददाता। परिवहन विभाग की कार्रवाई में सोमवार देर रात लालपुर में एक निजी बस में क्षमता से कई गुना अधिक यात्री मिलने से हड़कंप मच गया। लखीमपुर खीरी से पंजाब के विभिन्न शहरों के लिए जा रही बस में 30 स्लीपर और एक सीट की स्वीकृत क्षमता के बावजूद कुल 168 यात्री सवार मिले। इनमें 138 वयस्क और 30 बच्चे शामिल थे। परिवहन कर अधिकारी जितेंद्र सिंगवान ने प्रभारी सुतैया सचल दल के साथ चेकिंग के दौरान लालपुर में रात करीब एक बजे बस को रोका। जांच में बस बिना परमिट और टैक्स के संचालित होने के साथ ही ओवरलोड मिली।
परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग, बिना परमिट, बिना टैक्स समेत अन्य अभियोगों में बस का चालान कर उसे रुद्रपुर रोडवेज स्टेशन में सीज कर दिया। यात्रियों को आगे भेजने के लिए परिवहन निगम से वाहन की व्यवस्था कराने को कहा गया, लेकिन किराये को लेकर मामला उलझ गया। निजी बस का किराया यात्रियों से पहले ही लिया जा चुका था और उन्हें रकम वापस नहीं मिली। इसके चलते यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए घंटों परेशान होना पड़ा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें