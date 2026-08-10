मनमाना किराया वसूल रहे ऑटो-टोटो चालक, श्रद्धालुओं की जेब पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ
देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान ऑटो-टोटो चालकों द्वारा श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। श्रद्धालुओं की शिकायत है कि उनसे निर्धारित किराए से अधिक राशि ली जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रशासन से उचित निगरानी की मांग की गई है।
देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान देवघर पहुंच रहे कांवरियों और श्रद्धालुओं से ऑटो-टोटो चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूली की जा रही है।
किराए की अधिक वसूली
मेला क्षेत्र में जगह-जगह ऑटो और टोटो खड़े कर श्रद्धालुओं को अलग-अलग पर्यटक एवं गंतव्य स्थलों तक पहुंचाने के नाम पर निर्धारित किराए से अधिक राशि ली जा रही है। इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के अनुसार, मेला क्षेत्र में कुछ ऑटो-टोटो चालक बासुकीनाथ जाने के लिए प्रति व्यक्ति 150 रुपये किराया मांग रहे हैं। वहीं, त्रिकुट पहाड़ जाने के नाम पर 100 रुपये प्रति यात्री की वसूली की जा रही है। इसके अलावा अन्य पर्यटन स्थलों और विभिन्न गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी निर्धारित किराए से करीब दोगुनी राशि मांगे जाने की शिकायत है।
स्थानीय जानकारी का अभाव
बताया जाता है कि कई श्रद्धालु पहली बार देवघर पहुंचते हैं। उन्हें स्थानीय मार्ग और निर्धारित किराए की जानकारी नहीं होने का फायदा कुछ चालक उठा रहे हैं। चालक जहां-तहां वाहन खड़ा कर यात्रियों को अपनी ओर बुलाते हैं और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मनमाना किराया बताते हैं। बाहर से आए श्रद्धालु मजबूरी में अधिक किराया देने को तैयार हो जाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि श्रावणी मेला के दौरान प्रशासन की ओर से यातायात और परिवहन व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद यदि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला जा रहा है तो इसकी नियमित जांच होनी चाहिए। खासकर मेला क्षेत्र, बस पड़ाव और प्रमुख चौक-चौराहों पर परिवहन विभाग एवं पुलिस की टीम को निगरानी करनी चाहिए।
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