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दलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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दलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्थादलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

दलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

पोठिया, निज संवाददाता। सावन माह की आस्था और भक्ति के बीच गुरुवार को पोठिया प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत से डेढ़ दर्जन कांवरियों का एक जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना हुआ। दलूहाट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद स्थानीय मुखिया बरियार मरांडी, ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं ने कांवरियों का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया तथा शीतल पेय पिलाकर उनकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए रवाना किया। कांवरियों के प्रस्थान के दौरान मंदिर परिसर और आसपास का इलाका "बोल बम", "हर-हर महादेव" और "बाबा नगरी चलो" के जयघोष से गूंज उठा। भक्तिमय माहौल के बीच ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह के साथ कांवरियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग भी मौजूद रहे。

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कांवरियों की यात्रा की योजना

कांवरियों ने बताया कि गुरुवार देर शाम वे सुल्तानगंज पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल भरेंगे। इसके बाद कांवड़ में जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए शनिवार को बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। जल अर्पित करने के उपरांत सभी श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम के लिए भी प्रस्थान करेंगे और वहां भी बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण करेंगे।

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धार्मिक महत्व

श्रद्धालुओं के नेतृत्व कर रहे उप मुखिया जयंत कुमार सिंह ने कहा कि सावन माह में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी आस्था और श्रद्धा के साथ वे हर वर्ष इस कठिन लेकिन पुण्यदायी यात्रा में शामिल होते हैं। विदाई के दौरान ग्रामीणों ने सभी कांवरियों की सुरक्षित एवं सफल यात्रा की कामना की।

FAQs

कांवरियों का जत्था किस स्थान से रवाना हुआ?
कांवरियों का जत्था पोठिया प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत से रवाना हुआ।
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