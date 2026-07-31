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गोड्डा ने पूरा किया शत-प्रतिशत एसआईआर, जानें निवार्चान कार्यालय का रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, गोड्डा जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत निर्वाचक प्रपत्र का वितरण और डिजिटाइजेशन लगभग 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जिले में 9.65 लाख मतदाताओं में से 9.65 लाख से अधिक को ईएफ वितरित किया गया है।

गोड्डा ने पूरा किया शत-प्रतिशत एसआईआर, जानें निवार्चान कार्यालय का रिपोर्ट

गोड्डा एक प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत गोड्डा जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक प्रपत्र के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी ब्लॉकवार रिपोर्ट के अनुसार जिले के 9.65 लाख 465 मतदाताओं में से 9.65 लाख 457 मतदाताओं तक ईएफ का वितरण किया गया, जो लगभग 100 प्रतिशत है। वहीं कुल 8.45 लाख 177 ईएफ का डिजिटाइजेशन किया गया, जबकि 1.20 लाख 288 प्रपत्र अनकलेक्टेबल श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार डिजिटाइजेशन का कार्य भी शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।

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तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 16 पोड़ेयाहाट में 3,13,439, 17-गोड्डा में 3,13,460 तथा 18 महागामा में 3,38,558 मतदाताओं तक ईएफ वितरित किए गए। सभी प्रखंडों में वितरण और डिजिटाइजेशन की प्रगति 100 प्रतिशत दर्ज की गई।

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