बासुकीनाथ में छठे दिन 95685 कांवरियों ने जलाभिषेक किया

राजकीय श्रावणी मेला के छठे दिन मंगलवार को बाबा बासुकीनाथ धाम में 95685 कांवरियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी है। बासुकीनाथ मंदिर में विभिन्न पूजा विधियों के साथ जलार्पण किया गया। संसाधनों का सही प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं को निर्बाध सेवा दी गई।

जरमुंडी, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के छठे दिन मंगलवार को बाबा बासुकीनाथ धाम में 95685 कांवरियों ने भोलेनाथ का पवित्र जलाभिषेक कर मन की मुरादें मांगीं। मासव्यापी श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया शिवभक्तों का आगमन निरंतर जारी है। श्रावण कृष्ण षष्ठी तिथि के उपलक्ष्य पर मंगलवार को बाबा बासुकीनाथ धाम कांवरियों से पटा नजर आया। बासुकीनाथ मेला क्षेत्र के विभिन्न पथों में दिनभर व्यापक चहल पहल दिखाई दी।

बाबा बासुकीनाथ धाम में पूजा श्रावण कृष्ण षष्ठी के उपलक्ष्य पर शनिवार को 2:45 बजे पूर्वाह्न पर बाबा बासुकीनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। मंदिर खुलने पर पहले साफ सफाई हुई। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही गर्भगृह में भगवान नागेश की प्रभातकालीन सरकारी पुरोहित पूजा संपन्न हुई। भगवान नागेश की षोडशोपचार पूजा के बाद पूर्वाह्न 3:30 बजे से पंडा पुरोहितों द्वारा कांचा जल पूजन किया गया। ततपश्चात बासुकीनाथ मंदिर और पार्वती मंदिर के बरामदे में अरघा लगाकर कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अहले सुबह से कांवरिया श्रद्धालु निरंतर जलार्पण करना प्रारंभ किया, जो दिवाकालीन विश्राम पूजा और रात्रि श्रृंगार पूजा पर्यन्त निरंतर जारी रहा।

कांवरियों की जलार्पण प्रक्रिया बासुकीनाथ मंदिर में दिवा कालीन विश्राम पूजा शाम पांच बजे हुई। विश्राम पूजा के बाद बासुकीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान कांवरियों की पूजा अर्चना बंद कर दी गई। संध्या छह बजे बासुकीनाथ मंदिर के पुनः खुलने पर कांवरियों ने एक बार फिर भोलेनाथ पर जलाभिषेक करना शुरु किया। यह क्रम रात्रि 10:00 बजे श्रृंगार पूजा पर्यंत जारी रहा। मंगलवार को बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय से प्राप्त अधिकारिक जानकारी के अनुसार मंगलवार को शाम पांच बजे तक 95,685 कांवरियों ने विभिन्न माध्यमों से भोलेनाथ पर जलार्पण कर पूजा किया। जिसमें रूट लाईनिंग से 95685 श्रद्धालुओं ने अरघा से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं जलार्पण कांऊटर से 17603 श्रद्धालुओं ने जल अर्पित कर पूजन किया और एलईडी स्क्रीन पर बाबा बासुकीनाथ का लाईव दर्शन किया। जबकि शीघ्रदर्शनम के तहत 2250 श्रद्धालुओं ने बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय से 500 रूपये का कूपन लेकर सीधे मंदिर के गर्भगृह में जाकर पवित्र जलार्पण कर अरघा से पूजा किया।