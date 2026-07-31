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32,517 विद्यार्थियों के लिए 6.77 करोड़ स्वीकृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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साहिबगंज में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 32,517 विद्यार्थियों के लिए 6.77 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान स्वीकृत किया गया है। आईटीडीए द्वारा 2026-27 के वित्तीय वर्ष में लंबित छात्रवृत्तियों का वितरण शुरू किया गया है, जिसे पीएमएफएस के माध्यम से बैंक खातों में भेजा जाएगा।

32,517 विद्यार्थियों के लिए 6.77 करोड़ स्वीकृत

साहिबगंज। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 32,517 विद्यार्थियों के लिए 6.77 करोड़ से अधिक की राशि भुगतान के लिए स्वीकृत की गई है। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) , साहिबगंज की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त आवंटन से वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2024-25 के लंबित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8) की राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्रवृत्ति की राशि पीएमएफएस के माध्यम से लाभुकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

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