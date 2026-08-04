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सूर्य घर योजना के तहत 50 लाख रूफटॉप सौर प्लांट स्थापित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, एजेंसी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत 50 लाख से अधिक रूफटॉप सौर प्लांट स्थापित किए गए हैं। योजना की शुरुआत के दो वर्ष में यह उपलब्धि हासिल हुई है, जबकि पिछले 10 वर्षों में केवल 7.94 लाख संयंत्र स्थापित हुए थे।

सूर्य घर योजना के तहत 50 लाख रूफटॉप सौर प्लांट स्थापित

नई दिल्ली, एजेंसी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ‘पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना’ के तहत 50 लाख से अधिक घरों में छतों पर (रूफटॉप) सौर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना की शुरुआत के दो वर्ष से कुछ अधिक समय में यह उपलब्धि हासिल की गई है, जबकि इससे पहले 10 साल में 7.94 लाख रूफटॉप सौर संयंत्र ही स्थापित किए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत रूफटॉप सौर क्षमता के विस्तार में तेजी आई है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले नौ महीनों में इन संयंत्रों की स्थापना की गति 3.2 गुना बढ़ी है।

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मंत्रालय ने कहा कि योजना के लाभार्थियों को अब तक 28,024 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि करीब 19 लाख परिवारों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं।

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