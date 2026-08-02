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2.71 लाख छात्राओं को नहीं लगी सर्वाइकल कैंसर से बचाव की दूसरी डोज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 लाख 71 हजार 371 स्कूली छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से रक्षा के लिए टीके की दूसरी डोज नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी छूटी हुई छात्राओं को 31 अगस्त तक टीका लगाने का निर्देश दिया है। गार्डासिल नामक नया टीका लगाया जा रहा है, जिससे अब तक 10 लाख से अधिक किशोरियों का टीकाकरण हुआ है।

2.71 लाख छात्राओं को नहीं लगी सर्वाइकल कैंसर से बचाव की दूसरी डोज

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। राज्य की 2 लाख 71 हजार स्कूली छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के टीके की दूसरी डोज नहीं लगी है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट सामने आयी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी छूटी हुई छात्राओं को 31 अगस्त तक टीका लगाने का निर्देश दिया है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए पहले सर्वावैक टीका लगता था, लेकिन अब नया टीका गार्डासिल लगाया जा रहा है।स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पटना में सबसे अधिक 22 हजार 842 स्कूली छात्राओं को टीके की दूसरी डोज नहीं लगी है। मुजफ्फरपुर जिले में 11 हजार 375 छात्राओं को टीके की दूसरी डोज नहीं लगी है।

सबसे कम छात्राएं अरवल जिले में हैं, जहां 2419 छात्राएं दूसरी डोज से वंचित हैं।सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए नये टीके गार्डासिल राज्य के 10 लाख 99 हजार 662 किशोरियों को लगाये जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर में 52 हजार 524 किशोरियों को टीका लगा है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एसके पांडेय का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किशोरियों को टीके लगाये जा रहे हैं।

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