कांग्रेस की 25 से अधिक लोगों ने ली सदस्यता
कानपुर में कांग्रेस की नीतियों पर आस्था जताते हुए 25 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में आजाद समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण समेत विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी के प्रति अपना भरोसा दिखाया।
कानपुर। कांग्रेस की नीतियों पर आस्था जताते हुए कानपुर शहर व घाटमपुर के 25 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में आजाद समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण उर्फ फौजी के अलावा अलग-अलग दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े। नौशाद आलम, अमित पांडेय ने कहा कि कांग्रेस के प्रति अब भरोसा फिर बढ़ रहा है।
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