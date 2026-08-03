Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांग्रेस की 25 से अधिक लोगों ने ली सदस्यता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में कांग्रेस की नीतियों पर आस्था जताते हुए 25 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में आजाद समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण समेत विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी के प्रति अपना भरोसा दिखाया।

कांग्रेस की 25 से अधिक लोगों ने ली सदस्यता

कानपुर। कांग्रेस की नीतियों पर आस्था जताते हुए कानपुर शहर व घाटमपुर के 25 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में आजाद समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण उर्फ फौजी के अलावा अलग-अलग दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े। नौशाद आलम, अमित पांडेय ने कहा कि कांग्रेस के प्रति अब भरोसा फिर बढ़ रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Kanpur News Kanpur अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।